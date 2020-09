Perché ci piace guardare le serie tv su distopie e ucronie (Di sabato 19 settembre 2020) Psicopolizie, regimi che bruciano i libri, persone che vivono arrancando, donne costrette a partorire, cittadini braccati e sotto controllo, la propaganda che mostra un mondo diverso da come appare. distopie e ucronie descrivono un mondo che non vorremmo mai. Ma allora perché ci affascinano? Forse perché, immaginando un futuro e un presente diverso ci fanno ragionare sul passato e sul presente, su quello che poteva essere e non è stato. Forse perché mostrano scenari peggiori a cui siamo scampati, forse perché siamo calamitati da un mondo a cui abbiamo rischiato di appartenere o a cui potremmo (in futuro) rischiare di appartenere. Un mondo distante, ma con un’anima di fondo realistica. C’è una nuova serie su Netflix, si chiama “La Barriera” (la Valla) ed è nuova ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 settembre 2020) Psicopolizie, regimi che bruciano i libri, persone che vivono arrancando, donne costrette a partorire, cittadini braccati e sotto controllo, la propaganda che mostra un mondo diverso da come appare.descrivono un mondo che non vorremmo mai. Ma allora perché ci affascinano? Forse perché, immaginando un futuro e un presente diverso ci fanno ragionare sul passato e sul presente, su quello che poteva essere e non è stato. Forse perché mostrano scenari peggiori a cui siamo scampati, forse perché siamo calamitati da un mondo a cui abbiamo rischiato di appartenere o a cui potremmo (in futuro) rischiare di appartenere. Un mondo distante, ma con un’anima di fondo realistica. C’è una nuovasu Netflix, si chiama “La Barriera” (la Valla) ed è nuova ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL VIDEO DELL'IMMIGRATO AFRICANO: 'A ME PIACE SALVINI, SAI PERCHÉ?'. SINISTRA IN CORTOCIRCUITO - Ettore_Rosato : Anche oggi tante piazze, tanti amici e tanta voglia di ripartire. Un grande entusiasmo, tanta motivazione. Insieme… - sole571 : RT @msdebora77: -Ma perché scrivi su Twitter? Ti ascoltano? Ti capiscono? -No. Mi piace proprio per questo motivo. - d0minius : Perché ci piace guardare le serie tv su distopie e ucronie - KarakuriB : RT @shaedowhunter: Gli uomini vengono sempre deresponsabilizzati: nulla è colpa loro. La colpa è sempre della donna perché indossa vestiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché piace Perché ci piace guardare le serie tv su distopie e ucronie Linkiesta.it