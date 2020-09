sportli26181512 : #Napoli, le convocazioni di Gattuso in vista dell'esordio con il Parma: Sono in tutto 23 i giocatori chiamati dal t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocazioni

NAPOLI - Napoli pronto per l'esordio in campionato: gli azzurri domani affronteranno in trasferta il Parma (12.30). Giornata oggi di rifinitura e convocazioni. La squadra si è allenata sul campo 2 ini ...Paulo Fonseca ha inserito nella lista dei convocati per la partita di oggi contro il Verona Edin Dzeko. Alla convocazione, però, non dovrebbe seguire la maglia da titolare, una situazione che ha indis ...Il club partenopeo, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma. Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri, agli ord ...