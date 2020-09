I giocattoli più tecnologici da tener d’occhio in vista del Natale

Leggi su wired

(Di sabato 19 settembre 2020) Al Press Day di Assoda oltre 10 anni vengono presentate le ultime novità di prodotto, oltre ai dati di mercato (dopo un primo semestre segnato dal lockdown e da un conseguente trend negativo del -14%, il settore deicerca di rialzarsi). Gli scorsi anni Wired c’era ma nel 2020, per le restrizioni dovute al contenimento del Covid-19, l’evento si è tenuto in forma digitale. Come da tradizione abbiamo selezionato ie i gadget piùindella stagione natalizia. Stunt Shot La Spin Master ha una linea, denominata Air Hogs, sviluppata da un team di ingegneri che progettano e realizzano veicoli e velivoli radiocomandati dedicati al divertimento indoor e outdoor. Quest’anno la novità per il ...