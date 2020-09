Germania: record di contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) L’Europa si prepara ad una seconda ondata di contagi, che di fatto è già in corso, con misure ancora più stringenti. L’Oms invita a guardare al “modello Svezia”, in tema di sostenibilità e coinvolgimento dei cittadini. La Germania ha registrato un nuovo record di contagiati covid dallo scorso 24 aprile: sono ben 2.297 le nuove … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) L’Europa si prepara ad una seconda ondata di, che di fatto è già in corso, con misure ancora più stringenti. L’Oms invita a guardare al “modello Svezia”, in tema di sostenibilità e coinvolgimento dei cittadini. Laha registrato un nuovodiati covid dallo scorso 24 aprile: sono ben 2.297 le nuove … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

