Federica Manzon | ' il confine è qualcosa di poroso non un muro'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Volevo raccontare l’uomo del confine perché quello è il luogo poroso in cui ci si mescola. Il confine va pensato come luogo multiculturale non come un muro”. Così Federica ...Federica Manzon, autrice per Aboca del romanzo Il bosco del confine (pagine 176, euro 14,00) dove affronta alcuni temi proposti in questo articolo, partecipa a Pordenonelegge 2020 (domenica, Auditoriu ...Disarmati e senza averi, in piena luce e con i documenti in regola; oppure di notte, fra paura e speranza: su quella linea si muore o si rinasce ...