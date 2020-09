Coronavirus, Coppa Italia decimata: tre partite rinviate e un’intera squadra in quarantena (Di sabato 19 settembre 2020) Sono stati ufficialmente rinviati a data da destinarsi dal Comitato regionale calcistico del Lazio i due derby di Coppa Italia di Promozione in programma domenica 20 settembre: Passo Corese-Bf Sport e Cantalice-Amatrice. La decisione è legata alla quarantena che stanno effettuando Cantalice (un giocatore positivo) e Bf Sport (amichevole con squadra in cui è poi risultato positivo un giocatore del Castrum Donadei). Rinviata anche Vicovaro-Villa Adriana, con le gare previste che scendono dunque a 37. Il Cantalice, inoltre, non scenderà in campo nemmeno nella prima di campionato per via della quarantena del gruppo rossoblù che terminerà il prossimo 26 settembre, e quindi a sole 24 ore dall’esordio. Gary Mabbutt ha un cuore d’oro: 1000 telefonate ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Sono stati ufficialmente rinviati a data da destinarsi dal Comitato regionale calcistico del Lazio i due derby didi Promozione in programma domenica 20 settembre: Passo Corese-Bf Sport e Cantalice-Amatrice. La decisione è legata allache stanno effettuando Cantalice (un giocatore positivo) e Bf Sport (amichevole conin cui è poi risultato positivo un giocatore del Castrum Donadei). Rinviata anche Vicovaro-Villa Adriana, con le gare previste che scendono dunque a 37. Il Cantalice, inoltre, non scenderà in campo nemmeno nella prima di campionato per via delladel gruppo rossoblù che terminerà il prossimo 26 settembre, e quindi a sole 24 ore dall’esordio. Gary Mabbutt ha un cuore d’oro: 1000 telefonate ai ...

