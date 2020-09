Chiamami col tuo nome: Armie Hammer e le scene che lo hanno messo a disagio (Di sabato 19 settembre 2020) Armie Hammer ha dichiarato in un'intervista che le scene di Chiamami col tuo nome che lo hanno messo più a disagio non sono state quelle di sesso. Nonostante le varie scene di sesso presenti in Chiamami col tuo nome, Armie Hammer ha dichiarato in un'intervista che le scene che lo hanno messo più a disagio durante le riprese sono state quelle in cui l'attore è stato costretto a danzare, attività che, apparentemente, lo spaventa più di qualunque altra cosa. A proposito delle scene di sesso, Luca Guadagnino, inizialmente, non voleva inserire nel film la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020)ha dichiarato in un'intervista che ledicol tuoche lopiù anon sono state quelle di sesso. Nonostante le variedi sesso presenti incol tuoha dichiarato in un'intervista che leche lopiù adurante le riprese sono state quelle in cui l'attore è stato costretto a danzare, attività che, apparentemente, lo spaventa più di qualunque altra cosa. A proposito delledi sesso, Luca Guadagnino, inizialmente, non voleva inserire nel film la ...

