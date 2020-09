Barca rischia di affondare, intervento della Guardia Costiera al largo dell’Isola del Giglio (Di sabato 19 settembre 2020) Una Barca a vela con 4 persone a bordo rischiava di affondare al largo dell’Isola del Giglio (Grosseto). Quando e’ stato lanciato l’allarme, il natante di dieci metri si trovava a circa 1,5 miglia al largo della punta del Fenaio e stava imBarcando acqua. La richiesta di soccorso e’ stata ricevuta dalle sale operative della Guardia Costiera di Livorno e di Porto Santo Stefano, che hanno fatto dirigere sul posto la motovedetta Cp 892 ed il battello Guardia Costiera di stanza al Giglio. Sul posto, nel frattempo, era giunta un’altra imBarcazione da diporto per fornire una prima ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Unaa vela con 4 persone a bordova dialdell’Isola del(Grosseto). Quando e’ stato lanciato l’allarme, il natante di dieci metri si trovava a circa 1,5 miglia alpunta del Fenaio e stava imndo acqua. La richiesta di soccorso e’ stata ricevuta dalle sale operativedi Livorno e di Porto Santo Stefano, che hanno fatto dirigere sul posto la motovedetta Cp 892 ed il battellodi stanza al. Sul posto, nel frattempo, era giunta un’altra imzione da diporto per fornire una prima ...

