Bando Usa su Tiktok e Wechat: rappresaglia cinese (Di sabato 19 settembre 2020) Pechino vara un meccanismo che da domani permetterà di limitare le attività delle imprese straniere Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 settembre 2020) Pechino vara un meccanismo che da domani permetterà di limitare le attività delle imprese straniere

Adnkronos : #TikTok e #WeChat al bando negli #Usa, #Cina minaccia rappresaglie - Carmela_oltre : RT @_Nico_Piro_: La lezione di @Snowden sull’uso di ogni fonte di dati per il controllo delle persone torna d’attualità nel giorno in cui g… - RenatoSouvarine : RT @CCKKI: #Cina annuncia limitazioni ad attività società estere, dopo il bando delle cinesi #TikTok e #WeChat dagli #Usa. Ultima Ora - AN… - montan56 : RT @_Nico_Piro_: La lezione di @Snowden sull’uso di ogni fonte di dati per il controllo delle persone torna d’attualità nel giorno in cui g… - zazoomblog : TikTok e We Chat domani scatta il bando negli Usa il governo cinese minaccia rappresaglie - #TikTok #domani… -