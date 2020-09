Amministrative 2020 – Pagani

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 20 settembre 2020) Vincenzo Calce Aldo Cascone Lello De Prisco Enza Fezza Vincenzo Paolillo I tre Comuni dell’ Agro nocerino – sarnese dalle 7 di oggi, apertura delle urne, saranno chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni comunali. I seggi chiuderanno alle 23 per riaprire domani sempre alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. L’afflusso alle urne é stato normato seguendo nuove regole a causa della pandemia del Covid-19 in corso: si voterà in sicurezza. Gli elettori, delle tre città, dovranno esprimersi anche sulle regionali e sul Referendum costituzionale relativo al taglio dei parlamentar: Insomma, un bel po’ di schede da validare con la matita del seggio elettorale. Ala sfida per la carica di primo cittadino vede in campo 5 protagonisti, che hanno affrontato per meno di un mese una campagna elettorale del tutto anomala, fatta ...