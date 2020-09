Verona, Juric in difficoltà per l’esordio con la Roma: “Non so chi far giocare” (Di venerdì 18 settembre 2020) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in occasione della prima conferenza stagionale in vista dell'esordio in campionato di domani contro la Roma. Il mister dei gialloblù è apparso piuttosto in ansia in merito alla squadra da schierare viste anche le recenti operazioni di mercato.Juric: l'esordio con la Romacaption id="attachment 883737" align="alignnone" width="594" Juric (Getty Images)/captionSi riparte. Hai avuto più difficoltà di quanto pensassi?"Sì, molto. È una situazione difficile, domani saremo in emergenza, non so chi far giocare".Quanto manca per completare la rosa?"Sapevamo che avremmo dovuto prendere tanti giocatori e che non sarebbe stato facile. Noi come società siamo visti diversamente rispetto all'anno scorso, e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Ivan, tecnico del, ha parlato in occasione della prima conferenza stagionale in vista dell'esordio in campionato di domani contro la. Il mister dei gialloblù è apparso piuttosto in ansia in merito alla squadra da schierare viste anche le recenti operazioni di mercato.: l'esordio con lacaption id="attachment 883737" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionSi riparte. Hai avuto più difficoltà di quanto pensassi?"Sì, molto. È una situazione difficile, domani saremo in emergenza, non so chi far giocare".Quanto manca per completare la rosa?"Sapevamo che avremmo dovuto prendere tanti giocatori e che non sarebbe stato facile. Noi come società siamo visti diversamente rispetto all'anno scorso, e ...

ItaSportPress : Verona, Juric in difficoltà per l'esordio con la Roma: 'Non so chi far giocare' - - infoitsport : Corriere di Verona: 'Per l'esordio Juric ha gli uomini contati' - n9ve2 : #Santon invece sembra sempre che tutti lo vogliano, ma poi alla fine mai nessuno se lo prende. Un'idea potrebbe ess… - infoitsport : Verona al debutto? Poche scelte per Juric - infoitsport : Verona-Roma, domani la conferenza stampa di Juric -