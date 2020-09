Rete unica | Vestager | questione chiave è assicurare un gestore indipendente

(Di venerdì 18 settembre 2020) E in merito alle indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Commissione europea sia ostile al piano,ha commentato: "Leggo anche io i giornali, non sempre riconosco quello che leggo. Come ...

CarloStagnaro : Siamo sicuri che la rete unica non crei problemi di #concorrenza? Con @boccadutri su @ilfoglio_it spieghiamo che l'… - BentivogliMarco : Rete unica? purché neutrale - visitorcity : RT @Dante_Aligheri: Registrate un video mentre leggete i versi di Dante e pubblicatelo in rete utilizzando l’hashtag #Dantedì con la menzio… - SrlMancini : RT @franciungaro: .@PaoloAnastasio1: #Rete #unica. #Vestager - Commissione #Ue titolare della #Concorrenza - ‘Sì, ma che sia #indipendent… - SignorAldo : RT @franciungaro: .@PaoloAnastasio1: #Rete #unica. #Vestager - Commissione #Ue titolare della #Concorrenza - ‘Sì, ma che sia #indipendent… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete unica

La Stampa

MILANO - Seduta tutte in calo per le Borse europee in scia alla seduta negativa di ieri a Wall Street, proseguita anche oggi, mentre continua a pesare la delusione degli investitori per la prudenza de ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Il clima di incertezza legato all'andamento dei contagi da Covid 19, unito ai dubbi sulla ripresa economica negli Stati Uniti, ha penalizzato i listin ...Un’altra giornata di sofferenza sui mercati azionari – Piazza Affari perde oltre l’1% malgrado il balzo di Diasorin (sulla scia di Sanofi) e le buone performance di Inwit e Nexi – Ancora negativo il N ...