Regno Unito nella morsa del coronavirus, a Londra torna l'incubo chiusure (Di venerdì 18 settembre 2020) I numeri preoccupanti riguardo i contagi hanno costretto il ministro della Sanità britannico a dichiarare nuovi lockdown in zone localizzate nel nord-est dell'Inghilterra. Il pericolo chiusura totale si ripresenta alle porte dei britannici. Si tratta di lockdown localizzati, sono stati formalizzati dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, per alcune zone a nord-est dell'Inghilterra, in … L'articolo Regno Unito nella morsa del coronavirus, a Londra torna l'incubo chiusure proviene da www.meteoweek.com.

