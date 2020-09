Referendum: Pizzarotti, '9 ragioni per il no, coraggio contro chi grida forte' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il 20 e il 21 settembre è importante che ognuno di noi vada a votare al Referendum e lo faccia consapevolmente, qualsiasi sia il voto: la partecipazione è democrazia. La mia scelta l'ho fatta: VOTERO' NO. E' una scelta consapevole, spiego le mie ragioni (ognuno avrà le sue). Openpolis (mica la casta) lo chiarisce bene: votando sì, l'Italia sarà la nazione peggio rappresentata in Europa. Il divario tra numero di deputati e numero di abitanti ci posizionerà vergognosamente all'ultimo posto. Ma non è l'unica ragione, ce ne sono altre". A indicarne ben 9 sul suo profilo Facebook e il sindaco di Parma ex M5S Federico Pizzarotti. "1. Non è una riforma organica ma un taglio lineare e secco i cui benefici non sono dimostrati da nessuno, né tanto meno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il 20 e il 21 settembre è importante che ognuno di noi vada a votare ale lo faccia consapevolmente, qualsiasi sia il voto: la partecipazione è democrazia. La mia scelta l'ho fatta: VOTERO' NO. E' una scelta consapevole, spiego le mie(ognuno avrà le sue). Openpolis (mica la casta) lo chiarisce bene: votando sì, l'Italia sarà la nazione peggio rappresentata in Europa. Il divario tra numero di deputati e numero di abitanti ci posizionerà vergognosamente all'ultimo posto. Ma non è l'unica ragione, ce ne sono altre". A indicarne ben 9 sul suo profilo Facebook e il sindaco di Parma ex M5S Federico. "1. Non è una riforma organica ma un taglio lineare e secco i cui benefici non sono dimostrati da nessuno, né tanto meno ...

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Referendum, Pizzarotti (Sind. Parma) “Meno persone in parlamento saranno più manipolabili” Le parole di Federico Pizzarotti (Sind. Parma) nel corso della Marato ...

Roma, 9 set. (askanews) - "Mentre Di Maio, i 5 stelle, ora anche Zingaretti hanno ampio spazio sulla tv pubblica per ribadire in ogni spazio il loro Sì al Referendum per la riduzione del numero dei pa ...

