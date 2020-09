Pablo Trincia lascia “Chi l’ha visto”: un addio misterioso (Di venerdì 18 settembre 2020) Pablo Trincia dice addio a Chi l’ha visto. L’ex iena è l’inviato di Federica Sciarelli dallo scorso anno. Cosa ci sarà sotto il suo abbandono? Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto. È stato lui stesso ad annunciarlo :«Sta sera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l’ha visto e forse per la tv in … L'articolo Pablo Trincia lascia “Chi l’ha visto”: un addio misterioso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020)dicea Chi l’ha visto. L’ex iena è l’inviato di Federica Sciarelli dallo scorso anno. Cosa ci sarà sotto il suo abbandono?Chi l’ha visto. È stato lui stesso ad annunciarlo :«Sta sera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l’ha visto e forse per la tv in … L'articolo“Chi l’ha visto”: unproviene da YesLife.it.

infoitinterno : Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e la Tv: “Ci sono cose nuove da fare” - infoitinterno : Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista - zazoomblog : Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista - #Pablo #Trincia #lascia #visto? - fanpage : 'Lascio il programma e forse la TV in generale' L'annuncio di Pablo #Trincia #17settembre - AriannaSpada : Raga sono in lutto. @chilhavistorai3 non sarà mai più lo stesso senza i servizi di Trincia. ?? Buona fortuna per tu… -