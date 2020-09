Nuovo virus da un laboratorio in Cina: migliaia di contagiati da brucellosi (Di venerdì 18 settembre 2020) Diverse migliaia di persone nel nord-ovest della Cina sono risultate positive alla brucellosi, dopo una 'perdita' da un'azienda biofarmaceutica lo scorso anno. Lo riferisce la Cnn. La Commissione Sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore del batterio. Altre 1.401 persone sono risultate positive, anche se non sono stati segnalati decessi, ha detto la Commissione sanitaria della città. In totale, le autorità hanno testato 21.847 persone su 2,9 milioni di abitanti della città. La malattia, nota anche come febbre di Malta o febbre mediterranea, può causare sintomi tra cui mal di testa, dolori muscolari, febbre e affaticamento. (Continua...) Sebbene questi possano ridursi, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 settembre 2020) Diversedi persone nel nord-ovest dellasono risultate positive alla, dopo una 'perdita' da un'azienda biofarmaceutica lo scorso anno. Lo riferisce la Cnn. La Commissione Sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore del batterio. Altre 1.401 persone sono risultate positive, anche se non sono stati segnalati decessi, ha detto la Commissione sanitaria della città. In totale, le autorità hanno testato 21.847 persone su 2,9 milioni di abitanti della città. La malattia, nota anche come febbre di Malta o febbre mediterranea, può causare sintomi tra cui mal di testa, dolori muscolari, febbre e affaticamento. (Continua...) Sebbene questi possano ridursi, ...

Asiago-Gallio, – Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto il webinar "Disruptive technologies e disruptive illness", organizzato grazie al contributo incondiziona ...

Coronavirus, 39 nuovi contagi, 4 sono in terapia intensiva

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 677 (15 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non s ...

Covid-19, cosa aspettarci dall’influenza quest’anno?

“In base alle varianti virali individuate quest’anno la stagione influenzale potrebbe essere caratterizzata da un’intensità medio-alta”, dice Pregliasco, “prevediamo circa 6-8 milioni di casi, in line ...

