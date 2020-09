Mark Ruffalo | «E allora | parliamo un po’ di Trump?»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 settembre 2020)è l’uomo dalle mille cause. Ha manifestato con Leonardo DiCaprio. Protegge le tartarughe. È in prima linea per i diritti Lgbt. Black Lives Matter è da sempre la sua bandiera. E usa con intelligenza la Rete per sostenere le sue battaglie. «Eun po’ di?», dice ridendo quando prende la parola alla presentazione di I Know This Much Is True, serie diretta da Derek Cianfrance (Blue Valentine), dal romanzo La notte e il giorno di Wally Lamb, in Italia su Sky Atlantic e NOW TV. «Siccome il presidente twitta in continuazione, ho pensato che sarebbe stata una bella idea raccogliere fondi per sostenere le organizzazioni che lottano contro la sua rielezione. Da qui, l’ultimo progetto che sostengo: Defeatbytweet.org. Ogni ...