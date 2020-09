Guida Tv Sabato 19 settembre 2020

(Di venerdì 18 settembre 2020)Tv19Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv19Rai 1ore 20:35 Ballando Con le stelleQui i concorrenti ore 00:30 RaiNews Rai 2ore 21:05 SWAT 3×03-04 1a Tv ore 22:45 Bull 4×11 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Grazie de fiori Il meglio ore 21:20 Chiamami col tuo nomeEstate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un diciassettenne italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà ...

91lucry2 : RT @VanityFairIt: Daniela Ferolla torna alla guida di «Linea Verde Life», da sabato 19 settembre alle 12.20 su Raiuno. Ecco cosa ci ha racc… - silviamasini87 : RT @VanityFairIt: Daniela Ferolla torna alla guida di «Linea Verde Life», da sabato 19 settembre alle 12.20 su Raiuno. Ecco cosa ci ha racc… - Daniela_Ferolla : RT @VanityFairIt: Daniela Ferolla torna alla guida di «Linea Verde Life», da sabato 19 settembre alle 12.20 su Raiuno. Ecco cosa ci ha racc… - VanityFairIt : Daniela Ferolla torna alla guida di «Linea Verde Life», da sabato 19 settembre alle 12.20 su Raiuno. Ecco cosa ci h… - bazaarvialatta : Cari clienti, Oggi è il gran giorno! Gli eventi di prerelease di #MTGZendikar iniziano stasera e spero di esservi… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Sabato

La Nuova Sardegna

Sancte Michaël Archangele, ora pro me! Ricordalo: è più vicino a Dio il malfattore che ha vergogna di operare il male che l'uomo onesto il quale arrossisce di operare il bene. (San Pio da Pietrelcina) ...Si terrà sabato 19 settembre, alle 10.30, con partenza da Piazza Cerio ad Anacapri il percorso storico archeologico “Passeggiando ad Anacapri”. L’itinerario a cura dell’Associazione Apragopolis si ins ...Si è conclusa presso il Cecilia, Centro per la creatività di Tito (PZ), l’Open Sound Academy, la prima fase dell’Open Sound Festival 2020 che ha visto nove producers, selezionati tra i sessantasette c ...