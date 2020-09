Giornata nera a Wall Street (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street con i timori sulla diffusione di coronavirus che sono tornati a farsi sentire nelle ultime sedute, uniti alle tensioni commerciali con la Cina che ora vedono nuovi strali sul caso TikTok. La Giornata odierna inoltre ha visto la scadenza delle opzioni su azioni e indici e sui future di azioni e indici, il cosiddetto giorno delle quattro streghe, caratterizzato di solito da un incremento della volatilità. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,07%; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde l’1,43%, continuando la seduta a 3.309 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,97%); sulla stessa tendenza, pessimo l’S&P 100 (-1,52%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta al ribasso per la borsa dicon i timori sulla diffusione di coronavirus che sono tornati a farsi sentire nelle ultime sedute, uniti alle tensioni commerciali con la Cina che ora vedono nuovi strali sul caso TikTok. Laodierna inoltre ha visto la scadenza delle opzioni su azioni e indici e sui future di azioni e indici, il cosiddetto giorno delle quattro streghe, caratterizzato di solito da un incremento della volatilità. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,07%; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde l’1,43%, continuando la seduta a 3.309 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,97%); sulla stessa tendenza, pessimo l’S&P 100 (-1,52%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i ...

zazoomblog : Coronavirus impennata di casi nelle ultime 24 ore. Giornata nera per l’Italia - #Coronavirus #impennata #nelle… - _TriceB_ : Oggi giornata nera, non me n'è andata una giusta. - _jjstmeelena_ : Oggi giornata nera al massimo - scavuzzo47 : RT @SenatoreF: Abolizione trattato d.#dublino giornata nera x salvino e #meloni...e mo di che parlano...giocano a ...battaglie navali con o… - _Perla_Nera_ : RT @RandagiBaffi: Questa gattina è stata investita, il suo piccolo è rimasto a vegliare il corpo della mamma, fortunatamente siamo riusciti… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata nera Giornata nera a Wall Street Teleborsa Giornata nera a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street con i timori sulla diffusione di coronavirus che sono tornati a farsi sentire nelle ultime sedute, uniti alle tensioni commerciali con la Ci ...

Borsa: timori su ripresa Usa e scadenze tecniche frenano listini, Milano -1,1% -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a -0,99%. Maglia nera e' stata Madrid (-2,21%), dove hanno tenuto banco le nozze tra Caixab ...

Diretta Virtus Bologna Sassari/ Streaming video tv: così un anno fa, Supercoppa

Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, squadre in campo alla Segafredo Arena. Manca sempre m ...

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di Wall Street con i timori sulla diffusione di coronavirus che sono tornati a farsi sentire nelle ultime sedute, uniti alle tensioni commerciali con la Ci ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a -0,99%. Maglia nera e' stata Madrid (-2,21%), dove hanno tenuto banco le nozze tra Caixab ...Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, squadre in campo alla Segafredo Arena. Manca sempre m ...