F1, GP Russia Sochi 2020: orari e tv delle prove libere di venerdì 25 settembre

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 è pronta a ripartire dal tracciato cittadino di Sochi. Il weekend del Gran Premio di Russia comincerà venerdì 25 settembre con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 10:00 il via alle free practice 1, poi dalle 14:00 il semaforo verde in pit-lane per la seconda sessione di libere per un totale di 180 minuti di lavoro. Le prove libere del GP di Russia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP Russia – Venerdì 25 settembre (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00

Ultime Notizie dalla rete : Russia Sochi Russia, i risultati della 7a giornata: il Sochi vince ancora e balza in testa alla classifica TUTTO mercato WEB Horner: 'Max deve guardare avanti, oltre la frustrazione'

Albon sul podio è il lato positivo di Red Bull dopo il GP della Toscana. Il cedimento della power unit Honda è il dato più preoccupante, buono a far infuriare un Max Verstappen che vede lo scatto al s ...

F1 | Ferrari: piccoli aggiornamenti in Russia

La Ferrari tenta di uscire dalla “palude” del fondo classifica, pianificando piccoli aggiornamenti per la vettura che correrà il prossimo GP di Russia a Sochi. Ma anche in questo caso gli upgrade non ...

Formula 1: Hamilton a Sochi potrà egugliare il record di Schumacher

In attesa di vincere il 7° titolo come Michael, Lewis Hamilton, già nel Gp Russia, potrà egugagliare il record di 91 vittorie del tedesco Vincendo il Gp Toscana al Mugello, Lewis Hamilton è arrivato a ...

