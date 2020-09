Europa League, sorteggio play-off: per il Milan gara secca in Turchia o Portogallo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Milan, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare d'Europa League. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Il, dopo essersi sbarazzato dei modesti irlandesi dello Shamrock Rovers, affronterà a San Siro il 24 ottobre i norvegesi del Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare d'

SkySport : Milan, vittoria sullo Shamrock: 14 risultati utili consecutivi. Pioli insegue Ancelotti - SkySport : Il Tottenham si salva, Bodo-Glimt per il Milan Tutti i risultati del secondo turno di Europa League e le squadre qu… - DiMarzio : #EuropaLeague | Il #Milan batte lo #ShamrockRovers #Ibrahimovic torna al gol in Europa - Livia_DiGioia : RT @CCokina12: Comunque se siamo d’accordo io direi che col Bologna possiamo far giocare anche altri così da essere in forma i “titolari” p… - dome97dascoli : Tanti parlano del Chelsea ma una squadra che fara molto bene in premier league ed europa sarà l'arsenal composta da… -