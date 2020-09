repubblica : Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' [aggiornamento delle 03:06] - mcristinafiori : Chi. Non si è mai commosso guardando Forrest Gump? Usa, morto scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump' - L… - EnricoSiviero : RT @HuffPostItalia: E’ morto lo scrittore Winston Groom, autore di Forrest Gump - SunSanji : RT @HuffPostItalia: E’ morto lo scrittore Winston Groom, autore di Forrest Gump - TamaraC_84 : RT @HuffPostItalia: E’ morto lo scrittore Winston Groom, autore di Forrest Gump -

Ultime Notizie dalla rete : morto scrittore

ANSA Nuova Europa

Se ne va, per sempre, uno degli scrittore che ha, con il suo libro, ha cambiato la storia del cinema e della vita di alcuni di noi, risaltando le qualità di un genio, che tutti consideravamo un idiota ...Lo scrittore americano è morto in Alabama. Il suo romanzo diventò un best seller dopo il film di Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, entrambi premiati con l’Oscar ...(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - E' morto lo scrittore Winston Groom, autore di 'Forrest Gump'. Lo riporta la Cnn citando Karin Wilson, sindaco di Fairhope, la città natale di Groom in Alabama. Lo scrittor ...