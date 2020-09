Da Bezos a Musk, ecco tutti quelli che sono diventati ricchi con il coronavirus (Di venerdì 18 settembre 2020) Il report dell’Institute for Policy Studies sui guadagni durante la pandemia. Bezos è passato da 73 miliardi a 186. ROMA – Non a tutti il coronavirus ha provocato problemi economici. A dirlo è il nuovo report dell’Institute for Policy Studies che si è soffermato sui guadagni dei paperoni durante la pandemia. In testa, come prevedibile, troviamo Jeff Bezos che è riuscito a portare il suo patrimonio da 73 a 186 miliardi di dollari. Gli effetti del lockdown con Amazon l’unica piattaforma per effettuare acquisti. Non sono mancati benefici per gli altri due miliardari come Elon Musk che ha quadruplicato il suo patrimonio e Mark Zuckerberg che lo ha raddoppiato. In Italia crolla il lavoro nel privato Dati e numeri che hanno ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il report dell’Institute for Policy Studies sui guadagni durante la pandemia.è passato da 73 miliardi a 186. ROMA – Non ailha provocato problemi economici. A dirlo è il nuovo report dell’Institute for Policy Studies che si è soffermato sui guadagni dei paperoni durante la pandemia. In testa, come prevedibile, troviamo Jeffche è riuscito a portare il suo patrimonio da 73 a 186 miliardi di dollari. Gli effetti del lockdown con Amazon l’unica piattaforma per effettuare acquisti. Nonmancati benefici per gli altri due miliardari come Elonche ha quadruplicato il suo patrimonio e Mark Zuckerberg che lo ha raddoppiato. In Italia crolla il lavoro nel privato Dati e numeri che hanno ...

alemiglio : Se su Venere c'è qualcosa da depredare stiamo tranquilli che Musk e Bezos ci andranno anche loro. - BusinessMente : Jeff Bezos e Elon Musk. Due nomi, due uomini, due leggende.? ? Questi ragazzacci sono due grandi imprenditori tra i… - zagreus39922475 : Voi come li immaginate i sandali del faraone Bezos? O del faraone Gates? o Musk? - ramontani : Stili diversi ma entrambi validi e geniali - CarloBarbagli : Stili diversi per significare che il successo non ha una sola ricetta... -