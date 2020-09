Chi L’ha visto?: Agata Scuto, segnalazione shock sulla ragazza: "Guardate in cantina" (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi l'ha visto? cerca Agata Scuto, scomparsa da casa da otto anni, ma arriva una segnalazione che apre a realtà sconcertanti che riguardano la sua famiglia. Agata Scuto è chiusa nella cantina di casa da otto anni, secondo la segnalazione anonima arrivata a Chi l'ha visto?. La ragazza disabile di Acireale non dà sue notizie dal 2012, in base alla telefonata ricevuta da Federica Sciarelli la ragazza non avrebbe mai abbandonato la sua abitazione. I genitori hanno ritirato la denuncia della scomparsa e continuano a percepire la pensione di disabilità di Agata. Un caso anomalo a quello di Angela: la famiglia presentò la denuncia della sua scomparsa nel 2012 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi l'ha? cerca, scomparsa da casa da otto anni, ma arriva unache apre a realtà sconcertanti che riguardano la sua famiglia.è chiusa nelladi casa da otto anni, secondo laanonima arrivata a Chi l'ha?. Ladisabile di Acireale non dà sue notizie dal 2012, in base alla telefonata ricevuta da Federica Sciarelli lanon avrebbe mai abbandonato la sua abitazione. I genitori hanno ritirato la denuncia della scomparsa e continuano a percepire la pensione di disabilità di. Un caso anomalo a quello di Angela: la famiglia presentò la denuncia della sua scomparsa nel 2012 ...

