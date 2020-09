Castellabate quasi covid-free

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La comunità ditorna a… respirare. Il sindaco Luisa Maiuri (subentrata a Vostabioe Spinelli candidato alle regionali) comunica: “Stamattina ho avuto comunicazione dall’Asl Dipartimento prevenzione che i primi tre soggetti affetti da19 sono completamente guariti. Il quarto caso ed in questo momento, l’unico sul territorio comunale, è in via di risoluzione. Con l’augurio chepossa tornare ad essere quanto primavi rinnovo l’invito al rispetto delle regole appellandomi al senso di responsabilità di ognuno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.