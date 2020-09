Calciomercato Juventus, novità Suarez: l’Inter fa cambio con Lautaro? (Di venerdì 18 settembre 2020) Sfida di Calciomercato aperta? La rivalità tra Juventus e Inter prosegue ancora e si estende anche per Luis Suarez, profilo che secondo le ultime notizie potrebbe finire al centro di una contesa sull’asse Barcellona-Torino-Milano. Avendo definitivo quasi nei minimi particolari l’affare Dzeko, con solamente le visite mediche e gli ultimi dettagli a separare il grande colpo dalla Roma dalla fumata bianca, Fabio Paratici avrebbe allontanato l’ipotesi Pistolero. Nonostante nelle scorse ore si sia diffusa una grande suggestione che vorrebbe sia Dzeko che Suarez in arrivo alla Juve a fronte di una cessione di Dybala, adesso una nuova pista si potrebbe affacciare per il futuro dell’attaccante ex Liverpool: l’Inter a sorpresa potrebbe farsi avanti, arriva lo scambio con ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Sfida diaperta? La rivalità trae Inter prosegue ancora e si estende anche per Luis, profilo che secondo le ultime notizie potrebbe finire al centro di una contesa sull’asse Barcellona-Torino-Milano. Avendo definitivo quasi nei minimi particolari l’affare Dzeko, con solamente le visite mediche e gli ultimi dettagli a separare il grande colpo dalla Roma dalla fumata bianca, Fabio Paratici avrebbe allontanato l’ipotesi Pistolero. Nonostante nelle scorse ore si sia diffusa una grande suggestione che vorrebbe sia Dzeko chein arrivo alla Juve a fronte di una cessione di Dybala, adesso una nuova pista si potrebbe affacciare per il futuro dell’attaccante ex Liverpool: l’Inter a sorpresa potrebbe farsi avanti, arriva lo scon ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - Gazzetta_it : #Suarez ha la #Juventus in testa. L'esaminatore: 'Ha pensato a una città che potete immaginare...' - UgoBaroni : RT @DiMarzio: #Milik all'estero per le visite mediche. Il VIDEO della partenza da #Roma. Tutti gli aggiornamenti LIVE ?? - junews24com : RT @GiovaAlbanese: Nikita #Vlasenko (classe 2001) verso il #Sion di Fabio #Grosso: prestito con diritto di riscatto. ?? #Juventus #calciome… -