Calciomercato – Affari e trattative 18 settembre – Milik alla Roma – Dzeko alla Juve – Lazio idea Callejon (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Calciomercato a poche ore dall’inizio del campionato sta vivendo momenti febbrili con un giro di attaccanti che sta per andare in porto e tanti Affari e trattative da portare avanti. Quello di oggi 18 settembre può essere il giorno di Milik e Dzeko. Milik alla Roma Arkadiusz Milik sarà il nuovo centravanti della Roma. La strada sembra segnata, il polacco ha sciolto le riserve. Il summit a Trigoria con l’agente del calciatori ha dato i frutti sperati e l’attaccante ha già lasciato Napoli e secondo alcune voci è partito per l’Austria per sottoporsi a delle visite mediche speciali prima di giungere nella giornata di oggi nella ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Ila poche ore dall’inizio del campionato sta vivendo momenti febbrili con un giro di attaccanti che sta per andare in porto e tantida portare avanti. Quello di oggi 18può essere il giorno diArkadiuszsarà il nuovo centravanti della. La strada sembra segnata, il polacco ha sciolto le riserve. Il summit a Trigoria con l’agente del calciatori ha dato i frutti sperati e l’attaccante ha già lasciato Napoli e secondo alcune voci è partito per l’Austria per sottoporsi a delle visite mediche speciali prima di giungere nella giornata di oggi nella ...

infoitsport : DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: il Verona prende Barak, Milik dice sì alla Roma - FI69interista : @Alex_Cavasinni È il giornalismo che fa vedere belli (pro #Juve ) o brutti (altre squadre, #Inter in testa) gli af… - VittoRoto : Gli affari in ballo tra #Inter e #Genoa: #Pinamonti in ????in prestito con obbligo di riscatto; #Esposito in ????in p… - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Milik-Roma e Dzeko-Juventus, nelle prossime ore la doppia fumata bianca, ecco le cifre dei due a… - infoitsport : DIRETTA - Calciomercato gli affari delle altre: ore decisive per Milik e Dzeko -