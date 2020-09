Bielorussia, Parlamento Ue vota risoluzione contro Lukashenko (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Parlamento Ue ha votato una risoluzione che non riconosce le elezioni vinte da Lukashenko in Bielorussia che lo hanno riconfermato alla guida della nazione. Una risoluzione che ha reso… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) IlUe hato unache non riconosce le elezioni vinte dainche lo hanno riconfermato alla guida della nazione. Unache ha reso… L'articolo proviene da .

