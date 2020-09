Beata ignoranza film stasera in tv 18 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020)è ilin tv venerdì 182020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: CommediaANNO: 2017REGIA: Massimiliano Bruno: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, Guglielmo PoggiDURATA: 102 Minuti...