Bayern Monaco, Flick: «Nel primo tempo dovevamo segnare di più» (Di sabato 19 settembre 2020) Il tecnico del Bayern Monaco, Hans-Diter Flick, ha commentato la vittoria per 8-0 ottenuta contro lo Schalke 04 Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato la vittoria ottenuta contro lo Schalke 04. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo superato brillantemente questo esordio in campionato, ma nel primo tempo dovevamo segnare di più: abbiamo avuto due, tre, anzi quattro palle gol che avremmo dovuto concretizzare meglio. Ma siamo sulla buona strada anche per questa stagione, era importante dimostrarlo già nella prima partita del nuovo campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il tecnico del, Hans-Diter, ha commentato la vittoria per 8-0 ottenuta contro lo Schalke 04 Hans-Dieter, tecnico del, ha commentato la vittoria ottenuta contro lo Schalke 04. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo superato brillantemente questo esordio in campionato, ma neldi più: abbiamo avuto due, tre, anzi quattro palle gol che avremmo dovuto concretizzare meglio. Ma siamo sulla buona strada anche per questa stagione, era importante dimostrarlo già nella prima partita del nuovo campionato». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ???? TORNA LA BUNDESLIGA SU SKY SPORT ?? ? 1^ GIORNATA IL RITORNO DEI CAMPIONI Bayern Monaco vs Schalke 04 Questa sera… - SkySport : Bayern Monaco-Schalke 8-0: gol e highlights. Show dei bavaresi, tripletta di Gnabry - ilpost : È iniziata la Bundesliga, il Bayern Monaco ha vinto 8-0 - andreacaputo80 : Dopo 25 giorni il Bayern Monaco torna in campo e spara 8 goal. L'Inter giocherà fra 12 giorni senza aver vinto la E… - Ryukashy : RT @unfair_play: Probabilmente i giocatori del Bayern Monaco non hanno neanche smesso di correre dalla finale di Champions. #FCBS04 -