Bambina positiva sottoposta a trapianto per curare una grave forma di leucemia

All'ospedale pediatrico Meyer di Firenze una Bambina positiva al coronavirus è stata sottoposta a un trapianto di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad alto rischio: il caso non ha precedenti in Italia. La piccola, di un anno e cinque mesi, doveva essere sottoposta a trapianto in tempi rapidi, ma i tamponi rino-faringei a cui è stata sottoposta negli ultimi mesi davano sempre responso positivo al virus."Non avevamo scelta, perciò abbiamo preso il coraggio a quattro mani e abbiamo deciso di andare avanti", spiega Veronica Tintori, responsabile della sezione trapianti ematopoietici del Centro

