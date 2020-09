leggoit : Andrea Salerno, incidente in Vespa a Roma. Il direttore di La7: «Questa città ci addestra al motocross» - ilmessaggeroit : #roma, #incidente con la Vespa per #andrea salerno. Il direttore di La7: «#roma ci addestra al motocross» - Adnkronos : Incidente per Andrea Salerno: 'Quando un uomo con la vespa incontra una buca...' - MFerraglioni : Un augurio di pronta guarigione al Direttore di @La7tv Andrea Salerno, innovativo e capace manager TV… - Tv3Blog : Un augurio di pronta guarigione al Direttore di @La7tv Andrea Salerno, innovativo e capace manager TV… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Salerno

Sky Tg24

Incidente per Andrea Salerno a Roma: il direttore di La7 nel pomeriggio di ieri è caduto con la sua Vespa in una buca ed è stato ricoverato in osservazione all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni ...Sabrina Salerno omaggia i tifosi della squadra di Futbol-7 che porta il suo nome con uno scatto vertiginoso in bikini. La foto su Instagram incanta. Sabrina Salerno continua ad ammaliare i fan con fot ...“Ciao ragazzi!È purtroppo arrivato per me il momento di salutarvi e sono davvero dispiaciuto di non poterlo fare a modo mio, abbracciandovi forte uno ad uno… Abbiamo condiviso tanti momenti insieme, c ...