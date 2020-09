50 anni senza Jimi Hendrix (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1970 veniva trovato morto nel suo appartamento al Samarkand Hotel di Londra la leggenda del rock Jimi Hendrix: sulla sua morte, ufficialmente sopraggiunta per soffocamento causato da un conato di vomito provocato da un mix di alcool e tranquillanti, si è elucubrato molto nel corso dei decenni, immaginando scenari alternativi, complotti, sparizioni, maledizioni e retroscena che, alla conta dei fatti, non hanno mai avuto alcun tipo di fondamento. Se di fantascientifico si vuol proprio parlare, meglio risparmiare l’aggettivo per la sua produzione artistica, anche questa definita all’occorrenza, nel corso degli anni, psichedelica, avanguardista e iconica. Tutti aggettivi che solo in parte restituiscono l’idea di uno stile che trova unanimi i critici degli ultimi 50 anni, nel ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 18 settembre 1970 veniva trovato morto nel suo appartamento al Samarkand Hotel di Londra la leggenda del rock: sulla sua morte, ufficialmente sopraggiunta per soffocamento causato da un conato di vomito provocato da un mix di alcool e tranquillanti, si è elucubrato molto nel corso dei decenni, immaginando scenari alternativi, complotti, sparizioni, maledizioni e retroscena che, alla conta dei fatti, non hanno mai avuto alcun tipo di fondamento. Se di fantascientifico si vuol proprio parlare, meglio risparmiare l’aggettivo per la sua produzione artistica, anche questa definita all’occorrenza, nel corso degli, psichedelica, avanguardista e iconica. Tutti aggettivi che solo in parte restituiscono l’idea di uno stile che trova unanimi i critici degli ultimi 50, nel ...

trash_italiano : Speranza, dopo 16 anni di fidanzamento senza convivenza, scopre di essere stata tradita a #TemptationIsland, mentre… - RaiNews : 50 anni senza #JimiHendrix aveva solo 27 anni: abbastanza, però, per cambiare il mondo. Insieme ai Beatles, a Bob D… - rubio_chef : Quindi me state a dì che pure i migranti, clandestini, irregolari, brutti, sporchi e cattivi, se se mettono la maja… - BullaInterista : ricordatevi quando io arrogantemente ho ragione su questo bollito da almeno 4 anni, escluso i primi 2 mesi con Piol… - merlino53 : Cinquanta anni senza il magico sound di Jimi Hendrix: da allora mai più uno grande come lui. #18settembre1970… -

Ultime Notizie dalla rete : anni senza 50 anni senza Jimi Hendrix, 10 curiosità sul dio delle sei corde Vanity Fair Italia Scuola, Fratelli d'Italia: "Caos graduatorie provinciali. Istituti senza insegnanti in Toscana"

È davvero una vergogna! Tutto ciò poteva essere evitato procedendo alla stabilizzazione dei docenti con almeno tre anni di servizio, come Fratelli d'Italia da tempo propone in ottemperanza alle ...

Serie A1 Softball – presentazione semifinali

16 scudetti da una parte, zero dall’altra. 35 finali da una parte, zero dall’altra. È questo il quadro delle semifinali di Serie A1 Softball che prenderanno il via sabato 19 settembre con le prime due ...

La YouTuber Muriel: “Sono pansessuale, amo un ragazzo che prima era una donna”

Si chiama Muriel Elisa De Gennaro ed è una giovane artista emergente classe ’96. È una YouTuber e ha raggiunto il successo ad appena 16 anni quando ha aperto il suo canale. Da allora è diventata simbo ...

È davvero una vergogna! Tutto ciò poteva essere evitato procedendo alla stabilizzazione dei docenti con almeno tre anni di servizio, come Fratelli d'Italia da tempo propone in ottemperanza alle ...16 scudetti da una parte, zero dall’altra. 35 finali da una parte, zero dall’altra. È questo il quadro delle semifinali di Serie A1 Softball che prenderanno il via sabato 19 settembre con le prime due ...Si chiama Muriel Elisa De Gennaro ed è una giovane artista emergente classe ’96. È una YouTuber e ha raggiunto il successo ad appena 16 anni quando ha aperto il suo canale. Da allora è diventata simbo ...