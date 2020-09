Zagarolo, Amministrative 2020: Liliana Capuano in prima linea (Di giovedì 17 settembre 2020) ​​ Siamo alle ultime battute della campagna elettorale per le elezioni Amministrative della Città di Zagarolo del 20 e 21 settembre 2020. Di seguito la presentazione di Liliana Capuano che, a sostegno di Marco Bonini e in quota Lega, ambisce ad essere eletta in Consiglio comunale. PRESENTAZIONE: Liliana Capuano, ho 45 anni, sono cresciuta e sto crescendo i miei tre figli qui a Zagarolo, sono impiegata part-time presso la Tecnoline Group di San Cesareo. PERCHE’ MI SONO CANDIDATA: Ci sono sempre due scelte nella Vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle! E’ per questo che ho deciso di candidarmi, con una buona dose di umiltà sono convinta di poter dare il mio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) ​​ Siamo alle ultime battute della campagna elettorale per le elezionidella Città didel 20 e 21 settembre. Di seguito la presentazione diche, a sostegno di Marco Bonini e in quota Lega, ambisce ad essere eletta in Consiglio comunale. PRESENTAZIONE:, ho 45 anni, sono cresciuta e sto crescendo i miei tre figli qui a, sono impiegata part-time presso la Tecnoline Group di San Cesareo. PERCHE’ MI SONO CANDIDATA: Ci sono sempre due scelte nella Vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle! E’ per questo che ho deciso di candidarmi, con una buona dose di umiltà sono convinta di poter dare il mio ...

Il comune di Zagarolo si prepara alle urne. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini del centro urbano in provincia di Roma (16.922 abitanti) andranno a votare per rinnovare sindaco e Consiglio c ...

Alle amministrative Italia dei Diritti è presente solo con il proprio simbolo

Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento fondato e presieduto da Antonello De Pierro precisa che non ci sono liste collegate all’Italia dei Diritti ma che il movimento partecipa so ...

Amministrative Zagarolo 2020: Marco Carletti (FdI) in prima linea

Il 20 e 21 settembre 2020, nelle elezioni Amministrative della Città di Zagarolo, Fratelli d’ Italia, a sostegno del candidato sindaco Marco Bononi, propone una lista variegata e di assoluta qualità.

