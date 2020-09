Xiaomi Mi 10T Pro: prezzo europeo svelato? (Di giovedì 17 settembre 2020) Un leak potrebbe aver svelato il prezzo di Xiaomi Mi 1oT Pro, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese che porterà con sè numeroso novità, soprattutto sul display e sulla fotocamera Molti stanno forse aspettando i nuovi top di gamma, ma sicuramente Xiaomi Mi 1oT Pro è uno dei più interessanti per il rapporto qualità prezzo. Grazie ad un recente leak possiamo finalmente valutare effettivamente se anche questa volta l’azienda cinese sia riuscita a mantenere la sua tradizione. Anche se la di norma man mano che un brand si afferma, i prezzi di listino si alzano purtroppo. Xiaomi Mi 1oT Pro: prezzo europeo equilibrato La fuga di notizie in questione è essenzialmente costituita da uno scatto ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Un leak potrebbe averildiMi 1oT Pro, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese che porterà con sè numeroso novità, soprattutto sul display e sulla fotocamera Molti stanno forse aspettando i nuovi top di gamma, ma sicuramenteMi 1oT Pro è uno dei più interessanti per il rapporto qualità. Grazie ad un recente leak possiamo finalmente valutare effettivamente se anche questa volta l’azienda cinese sia riuscita a mantenere la sua tradizione. Anche se la di norma man mano che un brand si afferma, i prezzi di listino si alzano purtroppo.Mi 1oT Pro:equilibrato La fuga di notizie in questione è essenzialmente costituita da uno scatto ...

tuttoteKit : #Xiaomi Mi 10T Pro: prezzo europeo svelato? #tuttotek - Muktadir_H_Khan : Xiaomi Mi 10T Pro to arrive in Europe for €699 - ATGizmos : Xiaomi Mi 10T Pro to arrive in Europe for €699 - soujit_kumar : Xiaomi Mi 10T Pro to arrive in Europe for €699 #Xiaomi - ONES_Gadget : Xiaomi Mi 10T Pro to arrive in Europe for €699 -