X Factor 2020, cambiata la sigla: restyling affidato a Dardust (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor 2020: la nuova sigla Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, su Sky Uno va in onda la prima puntata di X Factor 2020 che vedrà tante novità al suo interno: dai giudici alle location; dalla mancanza del pubblico (causa emergenza Covid) alla sigla. Sì, avete capito bene: la sigla di X Factor 2020 è stata cambiata. Il restyling è stato affidato a Dardust, pianista, produttore musicale e autore di successo. "Non è stato semplice riattualizzare un tema iconico e fermo nel tempo come quello di X Factor – ha detto Dardust (qui la sigla) -.

