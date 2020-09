Willy, i Fratelli Bianchi tra rolex e barche ma avevano il reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Vacanze in costiera, rolex, gite in barca, cene di lusso. Era “una vita in vacanza” quella dei Fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, accusati insieme a Mario Pincarelli e Roberto Belleggia per la morte di Willy Monteiro Duarte. Eppure, i Bianchi percepivano ormai da tempo il reddito di cittadinanza, pur mostrando (ed effettivamente avendo) una vita improntata sul lusso. Un lusso che va in contraddizione con una dichiarazione dei redditi, a quanto pare, estremamente misera. Ora le Fiamme Gialle stanno indagando per mettere chiarezza sull’ennesimo aspetto sinistro dell’omicidio della Banda di Artena. Fratelli Bianchi: reddito a zero, lusso al massimo Gabriele Bianchi stava ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Vacanze in costiera,, gite in barca, cene di lusso. Era “una vita in vacanza” quella dei, Marco e Gabriele, accusati insieme a Mario Pincarelli e Roberto Belleggia per la morte diMonteiro Duarte. Eppure, ipercepivano ormai da tempo ildi, pur mostrando (ed effettivamente avendo) una vita improntata sul lusso. Un lusso che va in contraddizione con una dichiarazione dei redditi, a quanto pare, estremamente misera. Ora le Fiamme Gialle stanno indagando per mettere chiarezza sull’ennesimo aspetto sinistro dell’omicidio della Banda di Artena.a zero, lusso al massimo Gabrielestava ...

