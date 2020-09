Via Pontaccio, rapina in gioielleria: arrestato membro delle "Pink Panthers" (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - La polizia ha arrestato uno dei membri della famosa banda internazionale di rapinatori "Pink Panthers" per un colpo da 200mila euro messo a segno il 20 dicembre 2017 a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - La polizia hauno dei membri della famosa banda internazionale ditori "" per un colpo da 200mila euro messo a segno il 20 dicembre 2017 a ...

