Under Leicester | fissate le visite mediche del turco

Il Leicester ha fissato le visite mediche di Cengiz Under: il turco lascia la Roma in prestito con obbligo di riscatto Il Leicester ha fissato per domani le visite mediche di Cengiz Under, che lascerà la Roma a in prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 24 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, l'esterno turco classe '97 sarà presto un nuovo calciatore delle Foxes.

