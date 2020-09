Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica diciottesima tappa: vince Kwiatkowski (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ordine di arrivo della diciottesima tappa del Tour de France 2020, l’ultimo tappone alpino con partenza da Meribel e arrivo a La Roche-sur-Foron. 175 chilometri ricchi di ascese che hanno visto trionfare Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), che in una sorta di passerella precede il compagno di team e di fuga Richard Carapaz al traguardo. Primoz Roglic conserva senza problemi la maglia gialla, rimandata alla cronometro di sabato probabilmente decisiva la lotta con Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez per decidere la corsa transalpina. Di seguito l’ordine di arrivo di giornata. LA classifica GENERALE AGGIORNATA L’ordine di arrivo ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) L’didelladelde, l’ultimo tappone alpino con partenza da Meribel ea La Roche-sur-Foron. 175 chilometri ricchi di ascese che hanno visto trionfare Michal(Ineos Grenadiers), che in una sorta di passerella precede il compagno di team e di fuga Richard Carapaz al traguardo. Primoz Roglic conserva senza problemi la maglia gialla, rimandata alla cronometro di sabato probabilmente decisiva la lotta con Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez per decidere la corsa transalpina. Di seguito l’didi giornata. LAGENERALE AGGIORNATA L’di...

RaiSport : #TDF2020 Una 18ª tappa nel segno della #Ineos ?? Vince #Kwiatkowski per una questione di centimetri. Secondo… - marcocastro2906 : Dopo anni di gregariato, un fuoriclasse come #Kwiatkowski vince la sua prima, strameritata tappa al Tour de France.… - __ThatOneThing : Ma che bella questa tappa del Tour de France! Io i ciclisti li adoro tutti, veramente sono una categoria di sportivi a sé stanti! - MBRIDDA : @RaiSport Vorrei dire ai commentatori del tour de france che San Francesco di Sales non è solo il vostro patrono, c… - MarcoFe59905230 : Oggi le tre pagine di sport di Rep sono una goduria: Internazionali di tennis, Golden Gala, Tour de France (con un… -