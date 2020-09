Sofia e Amedeo a Temptation Island, tradimento e falò anticipato: finisce tra lo choc generale (Di giovedì 17 settembre 2020) In ritardo rispetto ai programmi, ma alla fine Temptation Island è iniziato. Mercoledì 16 settembre, in prima serata, Alessia Marcuzzi ha presentato le coppie pronte (o quasi) a mettere alla prova il loro rapporto. E la prima puntata ha riservato subito un colpo di scena clamoroso. Anzi, due. A stupire il pubblico non è stato solo il falò di confronto anticipato, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo, ma com’è finito. Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. È successo a quella umbra formata da Sofia e Amedeo. A richiedere il confronto è stata lei, 30 anni, dopo aver avuto la conferma che cercava. Lui, 31 anni, l’ha tradita in passato senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) In ritardo rispetto ai programmi, ma alla fineè iniziato. Mercoledì 16 settembre, in prima serata, Alessia Marcuzzi ha presentato le coppie pronte (o quasi) a mettere alla prova il loro rapporto. E la prima puntata ha riservato subito un colpo di scena clamoroso. Anzi, due. A stupire il pubblico non è stato solo il falò di confronto, o per meglio dire immediato visto che entrambi i fidanzati erano al villaggio da pochissimo, ma com’è finito. Non era mai successo che una coppia chiedesse il confronto così velocemente. È successo a quella umbra formata da. A richiedere il confronto è stata lei, 30 anni, dopo aver avuto la conferma che cercava. Lui, 31 anni, l’ha tradita in passato senza ...

donzauker1982 : @ale_antonelli75 @frankiehinrgmc - angiuoniluigi : RT @fanpage: #TemptationIsland 'Mi dispiace, ma non so più se è abitudine o è amore' La reazione di Sofia dopo le parole di Amedeo https://… - fanpage : #TemptationIsland 'Mi dispiace, ma non so più se è abitudine o è amore' La reazione di Sofia dopo le parole di Amed… - _NHsmile_ : RT @Ri_Ghetto: Il falò di confronto tra Sofia e Amedeo tra i più surreali mai visti ancora devo realizzare. #TemptationIsland - zazoomblog : Temptation Island: Amedeo e Sofia escono insieme (nonostante le corna) - #Temptation #Island: #Amedeo #Sofia -