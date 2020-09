Si spacciano per giornalisti e vanno in vacanza alle Tremiti, poi scappano senza pagare il conto: denunciati per truffa (Di giovedì 17 settembre 2020) Si sono spacciati per giornalisti per trascorrere una vacanza gratis in una struttura turistica sull’isola di San Domino alle Tremiti, l’arcipelago che si trova in Puglia. Per questo sono stati denunciati con l’accusa di truffa in concorso tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti penali. I fatti risalgono allo scorso agosto: secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva fatto intendere già al momento della prenotazione di essere giornalisti specializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio dedicato alle Tremiti. Quindi, per circa una settimana, hanno usufruito di vitto, alloggio ed ombrellone, fingendo di effettuare tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Si sono spacciati perper trascorrere unagratis in una struttura turistica sull’isola di San Domino, l’arcipelago che si trova in Puglia. Per questo sono staticon l’accusa diin concorso tre uomini ed una donna, tutti della provincia di Foggia, con precedenti penali. I fatti risalgono allo scorso agosto: secondo quanto ricostruito, il gruppo aveva fatto intendere già al momento della prenotazione di esserespecializzati nel settore turistico, incaricati di realizzare un servizio dedicato. Quindi, per circa una settimana, hanno usufruito di vitto, alloggio ed ombrellone, fingendo di effettuare tra un bagno ed un pranzo, foto e riprese. ...

