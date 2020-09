Nintendo Direct Mini: Monster Hunter Rise arriverà nel 2021 (Di giovedì 17 settembre 2020) Durante il Nintendo Direct Mini è stato mostrato Monster Hunter Rise, titolo della serie principale in arrivo nel 2021 per Nintendo Switch Oggi si è tenuto l’importante Nintendo Direct Mini che ha presentato alcuni nuovi grossi titoli in arrivo per la console ibrida. Tra questi il più in vista è certamente Monster Hunter Rise, il nuovo titolo della serie principale che arriverà su Nintendo Switch il 26 Marzo 2020. Vediamo i dettagli. Monster Hunter Rise è stato annunciato durante il Nintendo Direct ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Durante ilè stato mostrato, titolo della serie principale in arrivo nelperSwitch Oggi si è tenuto l’importanteche ha presentato alcuni nuovi grossi titoli in arrivo per la console ibrida. Tra questi il più in vista è certamente, il nuovo titolo della serie principale che arriverà suSwitch il 26 Marzo 2020. Vediamo i dettagli.è stato annunciato durante il...

LucaRigott : @DarthPaka @Iankoga @here_forOt5 Pokémon Direct al massimo a febbraio, ma prima nulla altrimenti si uccidono Le Ter… - GamingTalker : Nintendo Direct Mini Partner Showcase di settembre 2020, tutti gli annunci, notizie e giochi presenti… - Pablozilla : RT @VVeatherReport: Nintendo Direct mini - kalelecigs : Le nintendo direct mini - xenomythos : @xyjakal Ma io non so perché tu stia qui a sindacare un tweet in cui dico che il Nintendo Direct non mi sia piaciut… -