Meteo, nel weekend ultimo soffio di anticiclone: sole sulla penisola (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo le previsioni Meteo l’anticiclone è pronto ad abbandonare la penisola al termine del weekend. Per oggi tempo prevalentemente soleggiato in Italia. Adesso ci siamo, il flusso anticiclonico sta per… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo le previsionil’è pronto ad abbandonare laal termine del. Per oggi tempo prevalentementeggiato in Italia. Adesso ci siamo, il flusso anticiclonico sta per… L'articolo proviene da .

