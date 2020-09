Ligue 1, il Saint Etienne sconfigge il Marsiglia e vola in vetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Marsiglia, FRANCIA, - Dopo due vittorie consecutive, contro Brest e Paris Saint Germain , si ferma la cavalcata del Marsiglia di Vilas Boas che viene sconfitto tra le mura amiche, 2-0, dal Saint ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020), FRANCIA, - Dopo due vittorie consecutive, contro Brest e ParisGermain , si ferma la cavalcata deldi Vilas Boas che viene sconfitto tra le mura amiche, 2-0, dal...

spaziocalcio : #Ligue1, #ASSE a punteggio pieno: battuto anche l'#OM al Vélodrome #OMASSE - VAVEL_Italia : Il Saint Etienne è davvero super e batte 2-0 il Marsiglia - VAVEL Italia ?@Ligue1UberEats? ?@Ligue1_ENG? #Ligue1… - Goalnews9 : #Fofana ancora impressionante con il Saint-Etienne, leader di una difesa che ha preso 0 gol in tre giornate di Ligu… - sportli26181512 : Ligue 1: il Saint-Etienne espugna il Velodrome, è in testa a punteggio pieno: Il Marsiglia torna sulla terra, il...… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Ligue 1, il Saint Etienne sconfigge il Marsiglia e vola in vetta Al Velodrome gli uomini guidati da Puel… -