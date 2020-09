Koulibaly-City | altro ultimatum | si deve chiudere in 10 giorni

Maurizio62 : Ricapitoliamo, il City attraverso l'agente offre 70 mln e ADL che sappiamo essere un bambacione in fatto di finanza… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: - news24_napoli : CdM – Si può riaprire Koulibaly al City: altri 10 giorni per chiudere e… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly City

Dalla sua, De Laurentiis - scrive ancora TS - sta provando a resistere, sperando nel rilancio da parte del Manchester City che potrebbe far lievitare ancora il prezzo del cartellino del giocatore.Il Napoli è in pieno lavoro per preparare al meglio la prima gara di campionato contro il Parma. L’allenatore azzurro nutre due grossi dubbi sulla formazione da mandare in campo, domenica, nel primo l ...Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, su SportItalia, ha fatto una panoramica sulle trattative in entrata e in uscita condotte da Cristiano Giuntoli e Aurel ...