Juventus, tutto fatto per Dzeko: a breve le visite mediche e la firma (Di giovedì 17 settembre 2020) tutto confermato: Edin Dzeko sarà il nuovo numero 9 della Juventus , prendendo così il posto in rosa di Gonzalo Higuain , trasferitosi all' Inter Miami . Come il Pipita, anche il bosniaco guadagnerà ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)confermato: Edinsarà il nuovo numero 9 della, prendendo così il posto in rosa di Gonzalo Higuain , trasferitosi all' Inter Miami . Come il Pipita, anche il bosniaco guadagnerà ...

juventusfc : GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita! ?? - Gazzetta_it : #Suarez, il giorno dell'esame: la risposta alle 9 domande sul 9 che tutti si fanno #Juve - mirkocalemme : L'agente di #Milik è in arrivo: summit col giocatore, che oggi sentirà la #Roma. Offerti OLTRE 5 milioni netti e un… - kazukichi11081 : RT @juventusfc: GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita! ?? - AntonTuran : RT @juventusfc: GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita! ?? -