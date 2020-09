Jennifer Lopez saluta l’estate con un bikini esplosivo (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sentirsi dorata”, scrive Jennifer Lopez su Instagram. Il mare al tramonto, la sabbia bianca, un candido asciugamano bianco e lei che guarda pensierosa verso l’infinito. Addosso solo un piccolo bikini dall’inconfondibile fantasia di Emilio Pucci sui toni del rosa, che strizza le famose curve da sbando. Jlo una ragazza d’oro lo è davvero. Con i suoi 131 milioni di follower e una carriera ultra ventennale, Jennifer Lopez ha un patrimonio stimato di circa 400 milioni di dollari. Profumi, linee di abbigliamento, pubblicità varie, i film, la musica: la star del Bronx è attiva su più fronti, tutti assolutamente remunerativi. In questo caso specifico però la Lopez si riferisce esclusivamente alla sua abbronzatura da ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sentirsi dorata”, scrivesu Instagram. Il mare al tramonto, la sabbia bianca, un candido asciugamano bianco e lei che guarda pensierosa verso l’infinito. Addosso solo un piccolodall’inconfondibile fantasia di Emilio Pucci sui toni del rosa, che strizza le famose curve da sbando. Jlo una ragazza d’oro lo è davvero. Con i suoi 131 milioni di follower e una carriera ultra ventennale,ha un patrimonio stimato di circa 400 milioni di dollari. Profumi, linee di abbigliamento, pubblicità varie, i film, la musica: la star del Bronx è attiva su più fronti, tutti assolutamente remunerativi. In questo caso specifico però lasi riferisce esclusivamente alla sua abbronzatura da ...

Jennifer Lopez si gode gli ultimi giorni d’estate postando su Instagram una foto in bikini che sta facendo letteralmente impazzire i milioni di follower di tutto il mondo. La 51enne, abbronzatissima e ...

Jennifer Lopez si gode gli ultimi scampoli d’estate in spiaggia postando sui social una foto in bikini in posa da sirena scattata al tramonto con la didascalia “feeling golden”. “Godendomi gli ultimi ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno venduto la loro lussuosa villa con vista oceano, a Malibu . Come riporta Fox Business, la coppia aveva rilevato la proprietà all’inizio del 2019, rivendendola poc ...

