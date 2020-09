Italia-Germania: Mattarella a Milano per incontro con presidente Steinmeier (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 set. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Milano per l’incontro con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale in Italia. A Palazzo Reale, a pochi passi dal Duomo, i due presidenti avranno un colloquio e poi ascolteranno le testimonianze di alcuni degli Italiani che hanno contratto il coronavirus e che sono stati accolti nei mesi scorsi negli ospedali tedeschi. Mattarella e Steinmeier incontreranno poi i sindaci delle città gemellate italo-tedesche, con interventi del presidente dell’Anci, Antonio De Caro, del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020), 17 set. (Adnkronos) – Ildella Repubblica, Sergio, è arrivato aper l’con ildella Repubblica federale di, Frank-Walter, in visita ufficiale in. A Palazzo Reale, a pochi passi dal Duomo, i due presidenti avranno un colloquio e poi ascolteranno le testimonianze di alcuni deglini che hanno contratto il coronavirus e che sono stati accolti nei mesi scorsi negli ospedali tedeschi.incontreranno poi i sindaci delle città gemellate italo-tedesche, con interventi deldell’Anci, Antonio De Caro, del ...

RadioAirplay_it : ??Per baciarti le labbra non mi basta la voce ma ho bisogno che tu ti ricordi di me che mi canti per strada??… - repubblica : Steinmeier: 'Italia e Germania, grazie al Covid siamo più uniti e solidali' - LiaQuartapelle : A questo punto vale la pena che il PdC Conte chiarisca che l’Italia, come la Germania, chiede un’inchiesta indipend… - masaraht : RT @mastrobradipo: La mia lunga intervista esclusiva al presidente della Repubblica tedesco, Frank-Walter #Steinmeier: '#Italia e #Germania… - antonie85321896 : RT @agenzia_nova: #Milano All'ordine del giorno, il futuro delle relazioni tra #Italia e #Germania nell'era post Covid -