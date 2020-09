In 12 minuti positività e carica virale, i nuovi test rapidi made in Italy (Di giovedì 17 settembre 2020) test rapidi anti Covid che in 12 minuti permettono di scoprire se un paziente è positivo al virus e quale è la sua carica virale. È la descrizione del nuovo test di Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene. Un prodotto che permetterà di “identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio” spiega una nota della compagnia. LEGGI ANCHE > Dal 14 settembre si entrerà in Sardegna solo con test negativo al Covid test rapidi anti Covid: le differenze con gli altri I test rapidi anti Covid della multinazionale fiorentina, che già ad aprile aveva creato un kit per la diagnosi in 20 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020)anti Covid che in 12permettono di scoprire se un paziente è positivo al virus e quale è la sua. È la descrizione del nuovodi Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene. Un prodotto che permetterà di “identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio” spiega una nota della compagnia. LEGGI ANCHE > Dal 14 settembre si entrerà in Sardegna solo connegativo al Covidanti Covid: le differenze con gli altri Ianti Covid della multinazionale fiorentina, che già ad aprile aveva creato un kit per la diagnosi in 20 ...

